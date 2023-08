Na 10 jaar stilte plaatst Playboy weer naakte BN’er op cover: Jaimie Vaes trapt af

Voor het eerst in tien jaar heeft tijdschrift Playboy weer een BN’er op de cover. Tv-persoonlijkheid Jaimie Vaes (33) en ex-verloofde van rapper Lil Kleine is de eerste die de radiostilte verbreekt en voor de camera uit de kleren gaat. Wat betreft Playboy-hoofdredacteur Niek Stolker (47) kan dan ook de vlag uit aangezien er na Vaes nóg meer bekende vrouwen zullen volgen. De vraag doet echter op in hoeverre naakt poseren in een tijdschrift nog een goed verdienmiddel is voor de industrie. „Zelfs in deze tijden is de doelgroep ontzettend groot.”

Ⓒ PLAYBOY