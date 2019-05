Pikachu overdondert Avengers

Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse bioscopen. Avengers: Endgame trok donderdagavond minder bezoekers. Toch heeft de 22e Marvelfilm, die de afgelopen weken over de hele wereld tientallen bezoekrecords brak, niets te klagen. In totaal zagen al bijna een miljoen mensen de opvolger van eveneens megahit Infinity War.

Een opvallende derde plek is er voor de Nederlandse romantische feelgoodkomedie Singel 39, waarin succesvolle dertiger Monique (Lies Visschedijk) van slag raakt als zij een aantrekkelijke homo (Waldemar Torenstra) als huisgenoot krijgt. De film is geschreven door Eddy Terstall en geregisseerd door Frank Krom.

Ook de Baantjer-film, een ’origin story’ die vertelt hoe de jonge rechercheur De Cock in de jaren 80 van het gereformeerde Urk naar het rauwe Amsterdam afreisde, doet het nog steeds goed. De film met eveneens Waldemar Torenstra in de hoofdrol bekleedt momenteel de vijfde plek in de bezoekerslijst.