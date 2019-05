CBS maakt nieuwe serie met Katja Herbers

Evil is een ’psychologische thriller waarin het spanningsveld tussen wetenschap, religie en de oorsprong van het kwaad wordt verkend’, aldus CBS. De serie vertelt over een sceptische vrouwelijke forensisch psycholoog die samen met een priester gaat proberen christelijke wonderen te verklaren. Evil is ontwikkeld door Robert en Michelle King, die ook onder meer hitserie The Good Wife maken.

Het is nog niet duidelijk om hoeveel afleveringen het precies gaat. Het is niet de eerste Amerikaanse serie waarin Herbers een grote rol speelt; eerder was zij onder meer te zien in hitseries als Westworld, Manhattan en The Americans. Herbers draaide onlangs in Nederland de absurdistische horrorfilm De Kuthoer, die in het voorjaar van 2020 in première gaat.