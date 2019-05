Beth Winters (Ann Skelly) valt voor de charmes van Liam Ward (Jamie Dornan). Ⓒ BBC

Het driedelig drama Death and nightingales speelt zich af in het Ierland van 1885. De serie (BBC First, 21.00 uur) voerde acteur Jamie Dornan (bekend van de Fifty shades-films) terug naar zijn geboortegrond.