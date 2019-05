Column Heerschop heet Week van Peter

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

De radiocolumn waarmee Peter Heerschop voortaan elke vrijdag is te horen in de ochtendshow van Frank Dane op 538 heet De week van Peter. Vrijdag was Heerschop voor het eerst weer te horen op zijn oude nest. In de ochtendshow van Edwin Evers had de cabaretier jarenlang de wekelijkse column Lieve Marianne.