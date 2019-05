’Gordon was onwijs chagrijnig, want het duurde veel te lang’

Rocco di Cabrio, Arie van Ballegooie en Gilles de la Tourniquette zijn opgegroeid op de kermis en kennen elkaar van jongs af aan. In de Rotterdamse glossy Gers! vertelt Rocco: „Arie pakte dan de gitaar erbij en met z’n drieën zongen we Hollandse liedjes. Op een gegeven moment zei iemand: ’Daar hebbie die wannabees weer.’ Dat vonden ze eigenlijk wel een gave naam.”

De mannen wilden na een tijdje meer bekendheid krijgen en dus zocht het drietal de publiciteit op. Eerste stop: Holland’s Got Talent. „Een teringeind rijden om auditie te doen”, weet Gilles. „Maar het was wel lachen. We kwamen daar met onze hele setting: tafeltje met kleedjes, schemerlampie en uiteraard de vleugel op hoge poten, die we nog moesten opbouwen. Gordon was onwijs chagrijnig, omdat het natuurlijk allemaal veel te lang duurde.”

Steenkolenengels

Het wachten werd echter beloond, want toen de band eenmaal aan hun show begon, ging het dak eraf. „De jury vond het helemaal te gek. Dan Karaty snapte ons niet helemaal, maar toen Arie de tekst vertaalde met zijn steenkolenengels én omdat het publiek zo uit z’n dak ging hebben we toch drie keer een ’ja’ gekregen. We zijn niet doorgegaan naar de volgende tv-rondes, maar dat vonden we niet erg. We wilden met onze giechel op tv komen en dat is gelukt.”

Zes jaar na het aanstekelijke Goeiemorge Zonneschijn komen de Wannebiezz met de opvolger, Ech Wel. Het lied is geschreven door Jan Rot en Eddy Ouwens, en, uiteraard, geheel in het ABR (Algemeen Beschaafd Rotterdams). „We zouden in het basispakket van de zorgverzekering moeten zitten, want mensen leven blijkbaar op van onze liedjes. Fans vertellen weleens dat ze meerdere keren per dag naar ‘Goeiemorge Zonneschijn’ luisteren, omdat ze zich daardoor beter voelen.”