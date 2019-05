Pia Douwes legt rol neer door fysieke problemen

„Ik vind het ontzettend vervelend”, stelt de actrice. „Maar ik kan even niet de kwaliteit leveren die men van mij gewend is.” Het is de bedoeling dat Douwes haar rol op een later moment weer hervat, maakte producent Jaco Kaasschieter vrijdag bekend.

De producent doet verder geen mededelingen over de problemen waar Douwes mee worstelt. De actrice werd in 2017 getroffen door een burn-out; vorig jaar was zij hersteld en keerde terug op het podium. Haar laatste rol was die van Morticia Addams in de veelgeprezen musical The Addams Family.

Anouk Maas

Douwes wordt vervangen door Anouk Maas. Zij maakte furore met hoofdrollen in musicals als Annie, Fame, The Sound of Music, Hairspray, Flashdance, Beauty and the Beast en Hair. Zij was de afgelopen twee jaar te zien in de RTL-soap GTST, maar kondigde eerder deze week aan daarmee te stoppen.

In Best of Broadway zingt een team van musicalsterren hits uit wereldberoemde musicals. Onder meer Willemijn Verkaik en Stanley Burleson doen mee aan de voorstelling. Het is voor Verkaik, vooral bekend van Wicked, voor het eerst in lange tijd dat zij weer op een Nederlands podium staat. De voorstelling speelt tot eind juni door heel Nederland.

