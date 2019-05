Duncan in Tel Aviv achter vintage piano

„Even wat uitleg”, twitterde Cornald in het Engels, zodat ook de internationale pers op de hoogte is van de specificaties van het instrument. „De piano waar Duncan Laurence achter zit is een vintage piano, de Yamaha CP70, hetzelfde type dat werd gebruikt door beroemde/iconische songwriters als Peter Gabriel, Phil Collins, Kate Bush en Benny Andersson.”

Tijdens zijn eerste repetitie van dinsdag werd meer duidelijk over de act die Duncan neerzet in Tel Aviv. De 25-jarige zanger zit de volle drie minuten achter zijn piano, met lasers om zich heen en een witte ballon boven hem. Duncan, die liet weten trots te zijn na zijn eerste repetitie, zei dat het voor hem tijdens het songfestival om zijn liedje Arcade moet draaien. Zijn sobere act leverde hem echter ook kritiek op.

Volgens de bookmakers maakt Duncan ook met een weinig spectaculaire act de grootste kans op de winst. Nederland gaat nog steeds aan kop bij de gokkers, met 25 procent. Rusland (12 procent) en Italië (9 procent) volgen op de tweede en derde plek.

