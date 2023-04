Ophef over nieuwe film ’The Little Mermaid’: ’Is dít Botje?!’

Botje, die in de Engelstalige versie als Founder door het leven zwemt, ziet er volgens twitteraars „vreselijk” uit. In de tekenfilm kennen we hem als een kleurrijk en mollig visje. Maar in de liveactionversie zijn de gelijkenissen allesbehalve zichtbaar.

„Is dít Botje? Hij is broodmager en lijkt wel depressief!”, aldus een twitteraar. „Hadden ze hem op zijn minst niet wat bollere wangen kunnen geven?”

Tekst gaat verder onder de tweets

The little mermaid wordt een remake van de animatiehit uit 1989 over een jonge zeemeermin die ervan droomt om een mens te worden zodat zij de charmante prins Eric kan trouwen. Zangeres Halle Bailey speelt zeemeermin Ariël. Verder spelen ook Javier Bardem (King Triton) en Melissa McCarthy (Ursula) mee.

De film is vanaf 24 mei te zien in de Nederlandse bioscopen.