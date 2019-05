Benefietshow Martin Garrix razendsnel uitverkocht

„Ja, dat ging vrij snel”, zegt een woordvoerder van War Child. „Na vijf minuten stond de show al op uitverkocht, hoewel het dan nog even duurt voor alles daadwerkelijk weg is.” Martin Garrix geeft op 13 juni een benefietshow voor War Child in Paradiso. Het blijft „helaas” bij één show. „Al mag hij van ons iedere week een concert geven, was het maar waar!”

Hoewel de show op uitverkocht staat, hebben belangstellenden nog een kansje toch een felbegeerde kaart te bemachtigen. Qmusic geeft van 3 tot en met 7 juni nog een aantal kaarten weg.

Twee jaar geleden gaf Martin ook al eens een show waarvan de opbrengst volledig naar War Child ging. „War Child doet heel goed werk voor kinderen in oorlog, waardoor ik ze graag steun”, zei de dj eerder. „De show twee jaar geleden was waanzinnig en we hebben destijds met z’n allen heel veel geld op kunnen halen. Ik kan daarom ook niet wachten om het nog een keer te doen!”