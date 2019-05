Filemon Wesselink had lang slecht seksleven

„Zo’n scheiding komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, er gaat een tijd aan vooraf waarin er niet veel in de slaapkamer gebeurt”, vertelt de presentator. Zijn nieuwe vriendin Ramona ’voelde in ieder geval als enorme inhaalslag als het gaat om intimiteit. Als bijtanken’.

Na de scheiding was er een periode dat Wesselink zijn seksuele gemis wilde inhalen. „Schijt, dacht ik, ik ga gewoon met naam en toenaam op alle datingapps. Ik ben op Tinder gegaan, op The Inner Circle, op Happn, allemaal tegelijk”, bekent hij. „Ik dacht: ik ga nu gewoon flirten, daten, misschien wel seks hebben, onenightstands. En toen kwam ik op The Inner Circle een vrouw tegen van wie ik dacht: jeetje, wat een mooie vrouw. Toen we gingen afspreken werd ik meteen verliefd op haar. Dat was ongeveer een half jaar na de scheiding.”

Wesselink heeft voor de NPO een serie gemaakt over vreemdgaan die de komende weken wordt uitgezonden.