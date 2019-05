’We willen het Terence Hill-Mekka worden’

Bud Spencer (l.) en Terence Hill in de cultklassieker De vier vuisten de lucht in (1972). Ⓒ Hollandse Hoogte

Samen met Bud Spencer schitterde hij jarenlang in tal van spaghettiwesterns. Zijn kompaan overleed drie jaar geleden, maar Terence Hill is nog altijd springlevend. In het Duitse Lommatzsch krijgt de cultster komend weekend zijn eigen museum.