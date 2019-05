Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Het is voor het eerst dat de moeder van FRANS DUIJTS Moederdag zonder haar man CHRIS viert. Deze dag maakte de vader van de zanger altijd bijzonder, om aan zijn vrouw te laten merken hoe gelukkig hij met haar en zijn drie kinderen was. ’Mijn moeder kreeg altijd een mooie bos bloemen en een cadeautje. Pa was trots op zijn vrouw.’