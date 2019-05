Guido Spek gaat met cabaretshow theater in

Dat heeft Spek vrijdag bekendgemaakt. De acteur zoekt naar eigen zeggen in zijn eerste soloprogramma ’naar mogelijke antwoorden op grote en kleine levensvragen, om zijn bevindingen vervolgens nonchalant maar met mechanische precisie weer omver te kegelen’. De voorstelling bestaat onder meer uit ’ketches, excentrieke gedachte-experimenten en LaLaLand-achtige liedjes’.

De 29-jarige Spek brak door bij het grote publiek met zijn vaste rol als Sjoerd Bouwhuis in de populaire soapserie GTST. De acteur nam vorig jaar afscheid van de serie om andere projecten te gaan ontwikkelen. Spek was de afgelopen jaren al regelmatig in het theater te zien, onder meer in de musical Into the Woods en de theaterversie van het populaire tv-programma De Vloer Op.

Spek staat volgend jaar ook in de musicalversie van de hitfilm Verliefd op Ibiza.

