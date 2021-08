Ongeneeslijk zieke Jan Rot: ’Eerste tijd gaat nu naar mijn prachtgezin’

„We weten het nog maar net, ik ben hier nog niet op ingesteld”, vertelt Jan Rot. ,,De eerste tijd gaat nu naar mijn prachtgezin.” Ⓒ ANP/HH

Wat opvalt is zijn positivisme. Jan Rot (63) heeft nog maar net te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is, dat hij dan wel hersteld is van zijn tumor-operatie, maar dat een nieuwe scan er geen doekjes om windt. De tekstdichter wordt niet meer beter, er zijn uitzaaiingen. Openhartig doet hij zijn verhaal. ,,63 is veel te jong om te sterven en ik was nou net iemand die tot z’n honderdste met nieuwe plannetjes druk kon zijn.”