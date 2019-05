Rihanna begint eigen modemerk

Details zijn nog niet bekend, maar de zangeres is al een aantal keer in het openbaar gespot met vermoedelijke prototypes van haar eigen producten. LVMH heeft al een aantal medewerkers van andere grote modehuizen uitgekozen, zoals Louis Vuitton en Celine, voor het nieuwe project van Rihanna. Het modehuis zou vooral leren kleding en accessoires gaan uitbrengen en zich focussen op ready-to-wear-mode.

Rihanna is dus niet alleen een popster, maar is ook een grote naam geworden in de modewereld. Ze staat bekend om haar extravagante outfits bij het jaarlijkse Met Ball, en is creative director bij het Duitse sportmerk Puma.