Temptation-Kevin is rijbewijs kwijt na ongeval onder invloed

Dat meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Kevin had een stilstaande auto over het hoofd gezien, waarna hij er vol achterop klapte. De 53-jarige man die in het voertuig zat, kwam – op wat blikschade na – met de schrik vrij.

Na het ongeval legde Kevin een positieve ademhalingstest af, met als gevolg dat hij zijn rijbewijs direct moest inlever. Dat kon echter niet, want wat blijkt: het rijbewijs van de belg was al in bezit van de politie van Gent, na een eerdere invordering.

De Belg kan nu een dagvaarding voor de politierechtbank tegemoet zien, plus een bijkomend rijverbod en een boete.