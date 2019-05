’Dankbaar voor dit mooie compliment’

Geuko onderging in Baltimore acht weken lang intensieve therapie. Ⓒ FOTO EO

Het is op de kop af vijf maanden geleden dat presentator Bert van Leeuwen in Je geld of mijn leven de kijker opriep te doneren aan vier patiënten voor wie een niet-vergoede behandeling - vaak in het buitenland - soms letterlijk van levensbelang is. Vanaf vandaag laat de EO in een vervolg zien waartoe zijn pleidooi heeft geleid. „Geuko kan nu één minuut zijn hoofd rechtop houden.”