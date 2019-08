’Spice Girls werken aan nieuwe muziek’

Mel B, Mel C, Geri Horner en Emma Bunton zijn volgens the Mirror druk in de weer in Londen met het maken van nieuwe muziek met de producers. Wat zou betekenen dat ze voor het eerst weer wat nieuws laten horen sinds 2001, toen Forever uitkwam.

Een bron laat weten aan de Britse krant: „Ze zijn aan het werk in Londen om hun ideeën te verzamelen en nieuwe muziek op te nemen. Het is ontzettend spannend en staat nog in de kinderschoenen, maar het gebeurt.”

Ook weet de insider een ander leuk nieuwtje te melden. „Ze hebben ook contact met Victoria, om te kijken of ze toch er deel van uit kan maken.”