Janny van der Heijden gaat Goudse kaas keuren

Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. Voorzitter van de jury is de burgemeester van Gouda, Mirjam Salet. Wie de andere drie juryleden zijn, blijft nog even een verrassing.

De Gouda Cheese Awards behelzen geen technische kaaskeuring, maar een smaaktest: consumenten proeven en beoordelen. De awards worden uitgereikt in twee categorieën: Goudse jong belegen 48+ en Goudse belegenlight. De winnende kazen dragen binnen hun categorie een jaar lang de naam ’de lekkerste kaas van Nederland’.

De voorrondes worden in de laatste week van mei gehouden bij het Centrum voor Smaakonderzoek in Wageningen. Op 31 mei wordt bekend welke zes finalisten (drie kaasmerken per categorie) op 6 juni het podium in Gouda zullen betreden.