Renovatie Buckingham Palace in volle gang

Vanaf vrijdag worden de boilers vervangen, die allemaal meer dan 30 jaar oud zijn. In plaats daarvan komt er een nieuw energiecentrum, waardoor er 300 ton aan uitstoot per jaar kan worden bespaard. Ook de 60 jaar oude verwarmingsbuizen in de kelder worden vervangen.

Sinds 2018 wordt hard gewerkt om het paleis weer op te knappen, om zo jaarlijks 100.000 gasten en 15 miljoen toeristen te kunnen blijven ontvangen. Afgelopen oktober werden er al duizenden stukken uit de koninklijke collectie verplaatst uit de East Wing om zo de elektra en leidingen te kunnen vernieuwen.