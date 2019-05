Fans boos om ’gejat’ duet Sheeran en Bieber

Vooral het refrein is volgens oplettende luisteraars erg hetzelfde. Boze fans noemen het liedje een directe kopie en vragen zich af of de zangers niet per ongeluk een cover hebben uitgebracht van Cheryls nummer. Een woordvoerder van de zangeres laat weten aan de Daily Mail dat ze niet op de kwestie wil reageren. De zangers hebben nog niets van zich laten horen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Sheeran van jatwerk wordt beschuldigd. De zanger is nog verwikkeld in een juridische strijd met de schrijver van Marvin Gayes hit Let’s Get It On omdat Sheerans Thinking Out Loud daar een kopie van zou zijn. Ook zijn nummers Photograph en Shape Of You werden eerder bestempeld als plagiaat.

Bieber werd eerder eveneens beschuldigd van plagiaat. Op zijn nummer Sorry (2015) zou hij twee muziekfragmenten hebben gebruikt van zangeres Casey Diesel.

