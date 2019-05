Anna en Benja grijpen hun kans in Nieuwe Buren

„We hebben nog nooit op televisie een stel gespeeld, in de vorige serie Zwarte Tulp waren we broer en zus”, vertelt Anna Drijver, die opnieuw zwanger is. „Ik vind het heel grappig en gezellig op de set, maar het was ook fijn en praktisch om vooraf samen teksten te leren en scènes door te spreken en te repeteren.”

Benja: „We namen onze dochter Lea samen met de oppas mee naar Sardinië.” Anna: „Als wij aan het werk waren, was de oppas ook aan het werk. Ze is veel met haar naar de speeltuin geweest en naar het strand gegaan. Voor alle jonge gezinnen geldt dat je werk en privé goed moet organiseren. Veel moeders zitten vast aan crèchetijden. Maar wij filmden ook ’s nachts. Dat is leuk om samen te spelen, maar het is als stel ook onhandig als je dezelfde draaidagen hebt. Je kunt niet aan iedere oppas vragen tot drie uur ’s nachts te blijven.”

Puzzel

Benja had naast Nieuwe Buren ook nog opnames voor de vampierserie Heirs of the Night, waarin hij een vampierjager speelt. Anna is tot in de zomer bezig met een tweede seizoen van de Nederlands-Belgische Netflixserie Undercover. Beide series worden opgenomen in het buitenland. Benja: „Het is een enorme puzzel.” Anna: „We kunnen niet meer zonder gezamenlijke agenda of planner, dat zullen veel jonge ouders wel herkennen. Als het thuis goed geregeld is, kan ik me helemaal op mijn werk richten. Dan maak ik me op de set nergens zorgen om.”

Benja Bruijning en Anna Drijver verwachten eind dit jaar een tweede kind. „We stonden er open voor en we hebben er veel zin in. Ik voel me hartstikke goed. Als je niet misselijk bent, dan ben je geneigd er niet zoveel bij stil te staan en vergeet ik het heel vaak ook. Dat had ik bij mijn vorige zwangerschap ook, ik ben er nu nog niet zo heel erg mee bezig de hele dag.”

Mysterieus

Bruijning en Drijver spelen in Nieuwe Buren de rollen van de eigenzinnige Oliver en verleidelijke Victoria. Op het eiland Sardinië helpen ze hun buurvrouw Eva (Bracha van Doesburgh) en haar dochter Roosje met het opbouwen van een nieuw bestaan. De rollen van Olivier en Victoria zijn speciaal voor Benja en Anna geschreven. „Zo vaak gebeurt dat niet dat de scriptschrijvers al weten welke acteurs de rol op zich nemen. En dat de opnames deels in het buitenland waren, vonden we een mooie kans”, merkt Benja op. „Mijn karakter Olivier blijft een beetje mysterieus. Met zijn vrouw Victoria heeft hij een raar soort, sterke band. Je komt als kijker niet meteen achter hun geheim. Dat vind ik leuk.” Drijver: „Victoria is een heel extraverte, manipulatieve vrouw. Je weet nooit precies wat waar is wat ze allemaal vertelt en wat niet.”

Anna Drijver prijst de spanning in de serie. „Het is een thriller en dat vind ik heel goed gelukt. Mensen die ogenschijnlijk heel gewoon lijken hebben allemaal een duister randje. Iedereen heeft wat op zijn kerfstok.”