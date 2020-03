Coronation Street-acteur (83) overleden

Hudd is vooral bekend van de satirische serie The News Huddlines op BBC Radio 2. Die show presenteerde hij maar liefst 26 jaar, van 1975 tot 2001. Ook was hij te horen in onder meer The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1978), The Newly Discovered Casebook of Sherlock Holmes (1999-2000) en Like They've Never Been Gone (1999-2002).

De Brit was ook te zien in verschillende televisieseries. Zo speelde hij tussen 2002 en 2010 de rol van Archie in de soapserie Coronation Street. Andere series waarin hij te zien was zijn onder anderen Ashes to Ashes, Midsomer Murders, Law & Order: UK en Holby City.