Kim en Kanye ouders van vierde kind

„Hij is hier en hij is perfect”, twittert de realityster vrijdag. De geruchten dat de bevalling was begonnen gingen donderdag al. De naam van de baby is nog niet bekendgemaakt.

Het is het tweede kind dat de twee met een draagmoeder krijgen, ook dochter Chicago kwam via deze weg op de wereld. Zij is nu zestien maanden oud. Kim werd door ernstige complicaties tijdens haar eerste twee zwangerschappen afgeraden nog zelf kinderen te dragen. De realityster en de rapper, die in 2014 trouwden, hebben ook dochter North (5) en zoon Saint (3).

