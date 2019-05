Grey’s Anatomy krijgt 16e én 17e seizoen

De show is hierdoor de langstlopende ziekenhuisserie ooit. Hiervoor stond het record op naam van ER (1994-2009), dat medische drama tikte de vijftien reeksen aan.

Nog steeds weten de avonturen van arts Meredith Grey en haar collega’s van het Grey Sloan Memorial in Amerika gemiddeld rond de tien miljoen kijkers te trekken. Dat aantal is genoeg voor ABC om gelijk twee seizoenen aan te kondigen. Ellen Pompeo (Meredith) heeft als eerste uit de cast voor de nieuwe seizoenen bijgetekend. Welke andere acteurs terugkeren, is nog niet bekendgemaakt.

In Nederland wordt de serie op Net5 uitgezonden.