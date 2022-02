Vermeende Epstein-handlanger Jean-Luc Brunel dood aangetroffen in cel

Brunel is in de nacht van vrijdag op zaterdag dood aangetroffen in zijn cel in Parijs. Volgens diverse Franse media zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd.

De voormalig modellenagent werd eind vorig jaar op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle gearresteerd op verdenking van onder meer verkrachting, aanranding van minderjarigen en mensenhandel. Hij zou honderden meisjes voor Jeffrey Epstein hebben geronseld.

De meest bekende Epstein-beschuldiger, Virginia Giuffre, verklaarde in 2015 in juridische documenten hoe de miljardair erover opschepte dat hij ’met meer dan duizend van Brunels meisjes het bed had gedeeld’. Andersom zou zij door Ghislaine Maxwell gedwongen zijn seks te hebben met Brunel.