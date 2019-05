Samantha: ’Niemand pakt mijn kinderen af!’

„De afgelopen dagen heb ik best veel berichten door gekregen van vrienden dat er veel over me geschreven wordt en ook over mijn kids! Allereerst hou ik zielsveel van mijn kinderen, vanaf de dag dat ze allebei werden geboren verzorgde ik ze 24/7, deed alles met de kinderen. Ik ben altijd een goede moeder voor ze geweest... Ze kregen allebei onwijs veel liefde en alles wat hun hartje begeerde”, schrijft Samantha. Vermoedelijk doelt ze hiermee op het interview dat haar ex Michael van der Plas deze week met Weekblad Privé had.

„Na mijn scheiding met Michael was ik totaal de weg kwijt en had ik veel verdriet van onze scheiding! Daarna ging het alleen maar slechter: kliniek in, kliniek uit. Ik raakte steeds meer in mezelf, wilde geen pijn meer voelen. Daarom begon ik steeds meer te gebruiken. Medicijnen, drank en drugs. Het is niet niks wat ik heb moeten doorstaan en niet alleen ik, maar ook mijn kids, mijn familie en vrienden”, gaat ze verder.

"Ik zal als laatste lachen"

„Tot nu toe ben ik hard bezig om aan mezelf te werken. Het valt niet mee, maar ik geef niet op. Ik ben geen opgever, dus schrijf maar wat jullie willen, ik weet beter. Niemand weet hoe het echt zit en mijn kinderen staan op nummer één. Geloof me, niemand die ze afpakt! Ik ben geen slecht mens, nooit geweest. Ik geef mijn laatste geld nog aan iemand en ben altijd goed voor de mensen geweest en nog steeds... Het lijkt zo perfect allemaal, maar dat is het zeker niet. Ieder huisje heeft z’n kruisje en ik ben geen huichelaar die er over gaat liegen en net doet of alles koek en ei is. Maar ik kom er wel en zal als laatste lachen”, stelt ze. „Te triest voor woorden om iemand kapot proberen te maken, nou zoals iedereen weet, ik ben niet kapot te krijgen!”

Al snel volgt een tweede bericht. „Wat ze ook zeggen: mijn liefde voor m’n kinderen is voor altijd en andersom. Ik hou van jullie tot de maan en terug en niemand die ze van me afpakt. Omdat het nu een jaar wat minder met me gaat, denken ze maar dat ze van alles over me kunnen schrijven. Ben er nou klaar mee, anders geef ik binnenkort even een interview over de werkelijke waarheid!”