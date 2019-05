Frank Lammers wint Luisterboek Award

Johan Fretz is winnaar in de categorie luisterboeken voor volwassenen. Hij ontving de prijs voor het voorlezen van zijn eigen roman Onder de paramariboom.

Juryvoorzitter Henkjan Smits maakte de prijswinnaars, samen met Manuëla Kemp, bekend in het programma De MAX! op NPO Radio 5. Smits: „De longlist werd samengesteld om luisteraars zo’n breed mogelijk palet aan luisterboeken te laten ontdekken en beluisteren. De diversiteit aan stemmen en manieren om verhalen tot leven te brengen was enorm. Dat lijkt soms het vergelijken van appels met peren, toch is de eindjury er in geslaagd om voor beide categorieën een unanieme winnaar te kiezen. Voorlezers die door middel van hun stem, intonatie, ritme en hun inlevingsvermogen net dat beetje extra geven aan het luisterboek.”

Ook genomineerd waren Louis van Beek voor het voorlezen van Het Pilgrim Fathers complot en Kees Hulst voor het voorlezen van Leven en laten leven, geschreven door Hendrik Groen. In de categorie luisterboeken voor kinderen waren de overige genomineerden Dieuwertje Blok voor het voorlezen van het boek Kinderen met een ster en Guus Kuijer met zijn eigen werk Het boek van alle dingen.