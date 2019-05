Cardi B vergelijkt liposuctie met bevalling

Toen ze onlangs moest optreden tijdens het Beale Street Music Festival gaf ze toe eigenlijk niet op het podium te mogen staan. „Ik had het moeten afzeggen, want als ik te veel beweeg verpest ik mijn liposuctie. Maar bitch, ik wil mijn geld, dus laten we maar gaan!”.

In een exlusief interview met Entertainment Tonight vertelt Cardi B waarom ze het belangrijk vindt dat mensen meer leren over operaties als liposuctie. „Ik wil duidelijk maken hoe zwaar het is. Ik heb het idee dat mensen naar meisjes op Instagram kijken en denken: ’Oh, zij heeft liposuctie ondergaan en dat is super makkelijk’. Maar het is een heel lang en zwaar proces. Het is bijna hetzelfde als een bevalling. Dan zie je je lichaam ook veranderen en duurt het ook een tijd tot het weer normaal is.”

Cardi B zette haar dochtertje Kulture in juli op de wereld. Sindsdien heeft zij de natuur een handje geholpen om haar lijf weer in vorm te krijgen. Kort na de bevalling liet ze ook al haar borsten doen. „Ja, mijn dochter heeft me serieus verpest”, grapt ze.