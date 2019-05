’Method Man niet met Wu-Tang in Amsterdam’

Een woordvoerder van concertorganisator Friendly Fire kon vrijdag niet vertellen of hij wel of niet naar de Ziggo Dome komt.

In het bericht zei Method Man, één van de negen leden van de bekende hiphopgroep, dat hij wegens „bepaalde omstandigheden” niet meegaat. Ook schreef de rapper dat het geen overhaaste beslissing was en dat de „mensen die erover gaan” al maanden op de hoogte waren van zijn beslissing.

Met de zogeheten Gods of Rap-toer vieren de groepen hun drie iconische hiphopplaten. Wu-Tang Clans Enter The Wu-Tang: 36 Chambers bestaat dit jaar namelijk 25 jaar, Public Enemy’s It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back en 3 Feet High and Rising van De La Soul blazen beiden dertig kaarsjes uit.