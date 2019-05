Renee Zellweger brengt debuutalbum uit

Op het debuutalbum komen onder meer de hits Get Happy, Come Rain or Come Shine en Over the Rainbow te staan. Regisseur Ruper Goold is razend enthousiast over de unieke draai die Zellweger aan de muziek heeft gegeven.

„Ik heb Renee duidelijk gemaakt dat ik niet op zoek was naar iemand die de onnavolgbare stem van Judy Garland na probeert te doen. Ik wilde dat Renee de nummers eigen zou maken en dat is haar gelukt met een heel spannend effect.”

Het album wordt op 27 september uitgebracht. Het is nog niet bekend welke nummers allemaal op het album staan.

Het de eerste keer is dat Renée een heel album uitbrengt, maar ze was eerder al te horen op de soundtracks van Chicago en Down With Love.

De film Judy vertelt het verhaal van Garland, die in 1969 op 47-jarige leeftijd overleed aan een overdosis. De biopic verschijnt in het najaar.