William, Catherine, Harry en Meghan lanceren crisislijn

Prins William maakte de start van het project bekend in een video op Instagram. „Drie jaar geleden begonnen Catherine, Harry en ik de Heads Together-campagne met onze geweldige sponsors”, aldus de hertog van Cambridge. Met die campagne wilden de drie het makkelijker maken om te praten over mentale gezondheid, en de Shout-dienst zal in diezelfde trant verder gaan.

De dienst staat open voor iedereen, maar is vooral gericht op jonge mensen. De royals beginnen nu met een vrijwilligersgroep van 1000 mensen, maar willen dat opbouwen naar 4000 mensen. „Het kloppende hart van Shout is een geweldige landelijke vrijwilligersgemeenschap, een die moet groeien om ons te helpen om nog meer mensen te ondersteunen die in crisis verkeren. Ik hoop dat velen van jullie ons zullen vergezellen en deel willen uitmaken van iets heel speciaals”, sluit William zijn boodschap af.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.