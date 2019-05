Rafael en Estavana: ’We hebben de taken goed verdeeld’

Dolgelukkig zijn Rafael en Estavana in Denemarken. Zeker na de komst van dochtertje Jesslynn is dat geluk alleen maar toegenomen. Ⓒ René Oudshoorn

Hij koos voor ESTAVANA en, mede daardoor, voor Denemarken. En al was dat carrièretechnisch misschien niet het beste voor RAFAEL VAN DER VAART, het heeft allemaal goed uitgepakt. PRIVÉ zocht het sportieve stel op in Denemarken, waar zij openhartig praatten over hun veranderde levens, de beide kinderen, hun plannen en een nieuwe kinderwens: „Het krijgen van een baby is iets unieks, een geschenk…”