Billie Eilish verstopt lichaam om kritiek te voorkomen

Hoewel Billie met haar blauwe haar en grote shirts met drukke prints een opvallende verschijning is, zou ze niet snel op willen vallen door haar lichaam. „Ik wil niet dat de wereld alles over mij weet. Dat is ook waarom ik grote baggy kleding draag”, legt Billie uit.

Zo blijft er nog iets te raden. „Niemand kan een mening hebben omdat ze niet hebben gezien wat er onder zit, snap je? Niemand kan zeggen: oh, ze is dun of dik, ze heeft een platte kont of ze heeft een dikke kont. Niemand kan daar iets over zeggen omdat ze het niet weten.”