Bas en Nicolette lanceren sneakers

„Tijdens de T-shirtactie met Rumag benaderde Rehab Footwear mij om samen iets te doen. Op dat moment werd ik gek van alle aanvragen die uiteen liepen van tassen tot en met auto’s met mijn hoof erop. Na een eerste gesprek met eigenaar Jaco Flach bleek echter dat we een leuke klik hadden. Het leuke was dat we echt samen iets unieks konden gaan maken” vertelt Bas Smit vertelt over de samenwerking.

De sneakers worden in een gelimiteerde oplage uitgebracht: 100 voor vrouwen en 100 voor mannen. Tien procent van de opbrengst van de schoen gaat naar het Emma Kinderziekenhuis AMC.