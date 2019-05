Johan Derksen: ’Duncan Laurence moet in het dorpscafé zingen’

In voetbalpraatprogramma Veronica Inside draait het allang niet meer alleen maar om voetbal. Van de gele hesjes die minister-president Mark Rutte geen hand willen geven tot Dries Roelvink, die in een Amsterdams restaurant wordt verrast met een bezoek van John de Mol: vrijwel alle actualiteiten komen aan bod. Zo ook vrijdagavond, toen presentator Wilfred Genee aan voetbalanalist Johan Derksen liet weten dat ’we’ het Eurovisie Songfestival gaan winnen. Genuanceerd als altijd liet de muziekliefhebber – die in zijn vrije tijd onder meer concerten en festivals organiseert – weten wat hij van de Nederlandse inzending vindt.

„Ik wil geen sfeerbederver zijn, maar dat Songfestival gaan we niet winnen”, zegt Derksen, die de videoclip van Arcade bestempelt als „een homofilmpje”. „Cornel Maas, of hoe hij ook heet, zal dit prachtig vinden, maar ik vind het filmpje helemaal niks. En dit liedje vind ik een zeikliedje. Het is verschrikkelijk. We hebben nu een paar jaar goede zangers gehad. We hadden Douwe Bob, Waylon, Anouk... Waarom we niet hebben gewonnen? Anouk kan geweldig zingen, maar had het verkeerde liedje. Waylon kóós het verkeerde liedje. Het was een goed nummer, maar als hij een ballad had gekozen – hij is zo eigenwijs en weet altijd alles beter – dan had hij gewonnen. We hebben ook nog Walylon en die countryzangeres (Ilse DeLange, red.) gehad. Die mevrouw heeft een snik in haar stem en Waylon heeft soul, maar ze kozen een liedje waar geen snik en geen soul in zat. Maar, we hadden daar wel zangers staan die konden zíngen.”

Gijp

De oud-hoofdredacteur van Voetbal International blijft bij zijn mening, zélfs als Duncan Laurence als Songfestivalwinnaar terugkeert naar Nederland. „Dan blijf ik het een kutnummer vinden. Ik vind het vreselijk. Als land moet je een goede vocalist uitzenden en niet een jongen die niemand kent en die net begint. Die moet in het dorpscafé zingen.” Tafelgenoot René van de Gijp laat op zijn manier weten wat hij van het lied vindt, door tijdens het relaas van de De Snor de hoge noten van Arcade mee te zingen.

Op de vraag of ’huisartiest’ van Veronica Inside, Danny Vera, wél een goede inzending zou zijn geweest, is Derksen duidelijk. „Danny Vera zou daar uitermate geschikt voor zijn, maar déze kwajongen... ik vind het he-le-maal niks. Want jij ervan vindt, en de bookmakers en de publieke opinie, zal mij een zorg zijn. Ik vind het helemaal niks en ik vind het filmpje bijna stuitend. Cornel Maas vond het meteen top, want die schijnt er verstand van te hebben. Want je kunt niet over het Songfestival lullen, of hij zit te oreren. Maar met al zijn adviezen en wat-ie doet, hebben we nog nooit een prijs gewonnen.