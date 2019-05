Fans K-pop-band BTS mogen niet kamperen in Central Park

„Geloof ons, wij zijn net zo benieuwd naar het optreden van BTS komende woensdag, als jullie”, twittert het 19e district van de New York Police Department. „Maar...voor jullie eigen veiligheid is kamperen in de ’betonjungle’ verboden.” Bij de tweet is een foto te zien van enkele tentjes die in het park zijn neergezet.

Fans hebben volgens lokale media nu maar klapstoeltjes neergezet en hopen dat die wel zijn toegestaan. Sommigen zijn van plan om tot woensdagochtend op hun stoeltje te blijven zitten. Het optreden van BTS maakt deel uit van een reeks ochtendconcerten tijdens de uitzending van Good Morning America.

De Koreaanse groep BTS zit momenteel midden in het Amerikaanse deel van een wereldtournee. De zevenkoppige groep bestaat uit RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V en Jungkook. In oktober van het vorig jaar waren ze te zien in ons land. Over dat concert in de Ziggo Dome was veel te doen vanwege de peperdure kaartjes voor de show.