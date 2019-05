Hollywoodster Hugh Jackman fietst door Amsterdam

In zijn films is hij de onverschrokken superheld die nergens voor terugdeinst, in het echte leven blijkt de acteur toch iets zuiniger op zichzelf. Zijn uitrusting op de fiets bestaat uit een beschermende fietshelm en zonnebril.

Hugh was vrijdag ook al in Amsterdam. Toen bezocht hij met zijn vrouw Deborra-Lee en dochter Ava het Anne Frank Huis. In het gastenboek schreef hij: „Het is mijn tweede keer hier! Wat een bijzondere nalatenschap van een werkelijk afschuwelijk verhaal.”

Hugh Jackman is op tournee met zijn show getiteld The Man. The Music. The Show. Het concert bestaat uit de grootste hits uit films zoals The Greatest Showman, Les Misérables en andere bekende film- en Broadwaynummers. Op 17 mei geeft hij een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.