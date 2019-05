Duncan barst van vertrouwen

„Ja”, geeft de 25-jarige muzikant toe. „We zijn nog aan het testen: met de lichtbol en er zijn ook nog wat technische dingetjes.” Dat liet hij doorschemeren tijdens de persconferentie die volgde op de repetitie. Wat hem betreft wordt de podiumpresentatie van Nederland nog beter. „Het was pas de tweede repetitie. Ik ben er niet zenuwachtig van”, gaat Duncan verder. „Ik werk met professionals. Ze weten wat ze doen en daarom heb ik ze ook bij me.”

De lichtgevende witte bol die prominent in beeld komt bij het Nederlandse optreden, moet de hoop voorstellen, zo legt Duncan uit. De ene keer hing hij tijdens de repetitie in de lucht, de andere keer stond de bol op de piano, bovenop een doorzichtige bak vol met vingerafdrukken; en de bal lag er ook een keer onder.

Voor de meeste landen is de podiumpresentatie helemaal af. Ze weten hoe ze hun act op het podium gaan brengen. Maar Nederland is zijn minimalistische act nog aan het testen. Drie keer zong Duncan vandaag Arcade, en drie keer was het Nederlandse team de presentatie nog aan het testen. In het perscentrum vond men het vreemd. Nederland was toch al drie maanden bezig met de staging? Wat men vandaag zag, was vooral een herhaling van zetten. Het betovert nog niet.

Ballendillema

Ilse DeLange zat tijdens de repetitie, samen met regisseur Hans Pannecoucke, achter de knoppen. Zij zei: „Er zijn nog zoveel kleine details waar we aan werken. Het is nog steeds ’work in progress’. Maar ik vertrouw er na vandaag op dat het helemaal goed komt. Het wordt magisch en het wordt, denk ik, iets dat opvalt tussen al het andere. Duncan deed het super. Hij is zichzelf, dat is het beste wat je kunt zijn. En dat draagt hij ook uit.”

Wat er dan is met het ballendilemma?, werd aan DeLange gevraagd. „Het ballendilemma”, antwoordt Ilse. „Sorry jongens. Ik moet gaan. Anders worden ze boos. Doeg...”