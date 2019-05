’Liever vrijgezel dan op date met Rutte of Baudet!’

Carola raakte op haar 22e, tijdens haar studie in Israël, ongepland zwanger van een Israëlische jongen en besloot haar zoon alleen op te voeden. Ze geeft toe dat die keuze voor paniek zorgde, vooral omdat ze dacht dat ze daardoor haar ambities niet meer zou kunnen invullen. „Ik heb gezien dat mijn moeder het ook alleen kon, terwijl zij het vele malen zwaarder had. De angst zat er veel meer in dat ik mijn toekomst kwijt was. Mijn toekomstidee was om na mijn afstuderen in het buitenland te gaan werken, dat leek me leuk. Nu was ik ineens niet afgestudeerd, woonde bij drie jongens in een studentenkamertje, had geen baan en kreeg een kind.”

De politica was zich ervan bewust dat de keuze om haar zoon alleen op te voeden, ook bepalend zou zijn voor de vader. „Maar ik wist dat die relatie niet goed genoeg was om samen een kind op te voeden. Ik heb bewust het contact altijd goed gehouden. De relatie met zijn vader in Israël is goed. En af en toe moet ik vader en moeder ineen zijn. Ik kan nooit de hele vaderrol overnemen, maar ik heb me sterk voorgenomen dat ik nooit iets uit de weg zou gaan omdat ik het te ingewikkeld vind om het alleen te doen.”

Vooralsnog maakt Carola geen gebruik van datingapps om ’de ware’ te vinden. „Ik heb een zoon en ik ben aan het werk, daar vul ik mijn tijd prima mee. De liefde kan ik ook op een andere manier in mijn leven hebben. Ik heb mijn zoon van wie ik ongelooflijk veel hou, en er wordt van mij gehouden. Ik heb geen partner nodig om mijn leven invulling te geven. Dat lukt mij zelf wel. Ik ben niet zo romantisch, geloof ik. Jammer hè? Ik geloof ook niet in de prins op het witte paard, daar ben ik iets te nuchter voor.”