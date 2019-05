Britney Spears verlaat rechtbank op blote voeten

Dat deed ze namelijk op blote voeten, meldt TMZ. Ze droeg geen sokken en geen schoenen. De rechtszaak is aangespannen door Britneys moeder Lynne, die er ook voor vecht om bewindvoerder over Britney te worden, net als haar vader Jamie dat al jaren is. Zij wil op die manier toegang verkrijgen tot het medische dossier van haar dochter.

De uitslag van de zitting dat er een mentale evaluatie komt, lijkt gunstig voor Lynne, echter het is Britneys vader Jamie die de evaluatie mag instellen, samen met zijn toegewezen advocaat. Hij is al elf jaar de enige curator en wordt gezien als Britneys steun en toeverlaat sinds hij haar na haar publieke psychische inzinking in 2008 zou hebben opgevangen.

Blote voeten

Maar moeder Lynne probeert een voet tussen de deur te krijgen. Ze zou naar verluidt al twee weken in Britneys huis verblijven. De twee hadden daarvoor bijna vijftien jaar geen contact. Britney zou haar uit haar leven geweerd hebben na haar breuk met Justin Timberlake in 2002. Moeder Lynne zou dolgraag de relatie weer willen herstellen en doet daar al een paar maanden pogingen toe. Toen ze de geruchten vernam dat haar dochter onder dwang in de psychiatrische kliniek zou zijn opgenomen, besloot ze om zelf te proberen bewindvoerder te worden.

Britney zou zelf de rechter ook gevraagd hebben om bepaalde vrijheden, die ze nu niet heeft omdat ze onder bewindvoering staat. Haar vader heeft haar namelijk meer beperkingen opgelegd om haar en haar gezin naar zijn inzicht te beschermen. Van de rechter kreeg ze de verzochte vrijheden niet terug. Of dat de reden is dat ze ervoor koos blootsvoets de rechtbank te verlaten?

Buiten wachtten in elk geval fans die nog steeds de campagne #FreeBritney voeren, omdat ze menen dat de zangeres tegen haar wil naar de kliniek werd gestuurd.