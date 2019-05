Door vete hebben Harry en Meghan geen voogdij over baby

Queen Elizabeth bewondert haar vierde achterkleinkind Archie, over wie zij formeel de voogdij heeft Ⓒ Hollandse Hoogte

Wat voor plannen Harry en Meghan ook hebben voor een eventueel tweede huis in de VS, in principe mogen ze daar niet zomaar met hun zoontje Archie naar toe zonder toestemming van de koningin. Zij heeft namelijk de voogdij over hun zoontje.