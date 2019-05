Blac Chyna bedreigt kapster met mes

Volgens bronnen zou Chyna nog geld verschuldigd zijn aan de kapster. Toen de vrouw om het geld vroeg, werd de realityster boos en bedreigde haar met een wapen. Dat staat in elk geval in het politierapport waarin Blac Chyna wordt genoemd bij naam. Omdat het 6-jarige zoontje van Chyna aanwezig was, kan ze ook een bezoekje verwachten van de kinderbescherming.

In januari raakte Chyna ook al betrokken bij een gevecht, deze keer met haar visagiste. Toen moest de politie er ook al aan te pas komen.

