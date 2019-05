Is Douwe Bob weer terug bij ex-vriendin?

De twee lijken samen een dagje op het water te hebben doorgebracht. Waar hij een video deelt waarop geen mensen te zien zijn, maar alleen de woelige wateren, schrijft Anouk bij een foto van Douwe Bob in de boot: „De golven vlogen ons om de oren.”

Overigens kent het boottochtje geen goede afloop. Douwe Bob laat later op de avond via Instagram weten dat het vaartuig pech heeft.

De manager van Douwe Bob was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Eind december vorig jaar gingen Douwe Bob en Anouk samen naar India. In februari bedankte zijn nieuwe vriendin in zijn speech bij de Edison Awards, al noemde hij toen geen naam. Een paar maanden later volgde dus bij 100% NL de onthulling dat hij niet verliefd was op dat moment.

