Goedele Liekens verbreekt relatie

De twee waren al meer dan zesenhalf jaar samen, maar de twee bleken te verschillend, legt de 56-jarige seksuologe uit. „Onze relatie in stand houden kostte stilaan te veel energie. We bleken verschillende waarden en normen te hebben, maar van wrok of boosheid is geen sprake.”

De twee jaar jongere zakenman Luc uit Limburg liep Goedele in 2013 tegen het lijf op een verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriendin. Niet lang daarna brachten ze de feestdagen samen door in New York. Goedeles dochters Merel en Céleste maakten ook kennis met Lucs drie zonen.

Om praktische redenen kwam het voor de twee drukbezette geliefden niet van samenwonen. Liet Goedele een paar jaar geleden nog weten dat dat er alleen van zou kunnen komen als zij het wat rustiger aan zou doen, dan is daar nu sprake van het tegendeel: Goedele Liekens zou het drukker hebben dan ooit sinds ze voor Open Vld de politiek in gaat.

