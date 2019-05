Kritiek op Ik Vertrek-makers om verzwijgen overlijden deelnemer

Susan en Joost waren in december 2015 al te zien in Ik Vertrek, toen ze uit Almere vertrokken om in Andalusië een Bed & Breakfast te beginnen. De uitzending is zaterdagavond herhaald.

In de update die traditiegetrouw na elke uitzending op de website en Facebookpagina van het programma te zien is, schrijft Susan: „ Sinds de uitzending van 5 december 2015 is mijn leven behoorlijk veranderd en op zijn kop gezet. Nog geen 3 maanden na de uitzending is Joost overleden aan een hartaanval. Hij deed mee aan een mountainbikewedstrijd waar hij al maanden voor had getraind. En dan op 13 maart 2016 krijg je zo’n vreselijk bericht en staat je wereld even stil...”

Op sociale media reageren kijkers geschokt. Ze laten weten geschrokken te zijn en het erg verdrietig te vinden. Sommigen vinden het ook ’een slechte beurt’ van omroep AvroTros dat ze het overlijden van Joost op het eind van de uitzending niet vermelden.

Dat een aantal kijkers daarvan dus niet op de hoogte is, zorgt ook voor een sterke tegenstelling tussen de zoals gewoonlijk wat melige reacties op het programma op Twitter en de reacties van degenen die ondertussen wel vernomen hebben dat Susan haar geliefde Joost moet missen. Een kijker die zich dat onder de uitzending bewust werd, schrijft dan ook: „Dan hoeven al die quasigrappige tweets, inclusief mijn eigen, ineens niet meer.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.