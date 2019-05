Ruim 1,1 miljoen zien speciale Beste Zangers

In de thema-aflevering van het programma zongen oud-deelnemers van het Songfestival en van Beste Zangers niet alleen hun favoriete songfestivalliedjes, maar hadden ze het ook over de ervaringen rond hun deelname. Jan Smit trad op als gastheer, onder meer Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, OG3NE, Gerard Joling en Willeke Alberti waren te gast.

Het best bekeken programma van de zaterdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met bijna 1,4 miljoen kijkers. Ik Vertrek stond met 1,3 miljoen kijkers op plek twee. Het best bekeken programma dat niet van de NPO kwam, was Kees & Co. De comedyserie van RTL trok 1,1 miljoen kijkers.