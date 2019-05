Actrice Peggy Lipton overleden

„Ze is vredig heengegaan met haar dochters en nichtjes aan haar zij”, laten de twee dochters van Lipton weten aan de Los Angeles Times. „We prijzen ons gelukkig voor ieder moment dat we met haar hebben kunnen doorbrengen. We kunnen onze gevoelens moeilijk onder woorden brengen, maar voor nu zeggen we: Peggy was en zal altijd een baken van licht blijven, zowel in deze wereld als daarbuiten.”

Lipton werd geboren in New York en begon op 15-jarige leeftijd als model. Daarna stapte ze over naar de televisie. In 1974 trouwde ze met de legendarische muziekproducent Quincy Jones, met wie ze twee kinderen heeft: Kidada en Rashida. Die laatste is nu zelf actrice en programmamaker. In 1990 gingen Lipton en Jones uit elkaar.

Voor haar werk in The Mod Squad, waarin ze een van de drie hippie-politieagenten speelde, werd ze genomineerd voor meerdere Emmys en ontving ze een Golden Globe. Tijdens haar huwelijk met Jones zette ze haar acteercarrière op een laag pitje. Daarna speelde ze onder meer in de serie Twin Peaks.