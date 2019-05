Sophie de Buisonjé eindelijk officieel moeder

Sinds er jaren geleden een tumor uit Sophies buikholte werd verwijderd, bestond de kans dat er een nieuwe tumor zou kunnen groeien wanneer zij zwanger zou worden. Om die reden besloten Xander en Sophie gebruik te maken van een draagmoeder. Het eitje was afkomstig van Sophie zelf en werd bevrucht met het zaad van Xander. Een Amerikaanse draagmoeder zette het meisje in januari 2017 op de wereld.

Sophie is direct een procedure gestart om Céla-Lynn te adopteren, maar dat bleek een lange weg. Zondag maakte Sophie bekend dat de adoptie eindelijk rond is.

„Sinds drie dagen ben ik eindelijk officieel moeder van Céla-Lynn. Hoe cru het ook klinkt, want het is biologisch gezien wel mijn kind, moest ik haar adopteren. Gelukkig heeft dit adoptieproces, wat ruim 2 jaar geduurd heeft, mij nooit in de weg gestaan. Ik heb het als een formaliteit gezien en mij gevoelsmatig altijd de moeder gevoeld van Céla-Lynn...”, schrijft de vrouw van Xander op Instagram.

„Toch moest ik wel een traantje wegpinken toen ik de brief met het verlossende antwoord las. En hoe bizar dat ik rond Moederdag dit bericht ontving”, gaat ze gelukkig verder.

„Wat was het een trip! Zeven jaar heeft het geduurd. Het was elke seconde waard, maar in een land als Nederland zouden er toch andere voorwaarden moeten worden gesteld aan het draagmoederschap. Het wordt tijd dat ze dit gaan aanpassen, zodat de rollercoaster waarin wij gezeten hebben anderen bespaard blijft... Zolang de huidige wetgeving niet is aangepast, is goede informatievoorziening in deze context essentieel. Mocht ik daar, vanuit mijn persoonlijke verhaal, een steentje aan kunnen bijdragen dan weten jullie mij te vinden. Ik omhels haar met duizend armen en voel me a very proud mom today.”

Ook Xander deelt het blijde nieuws op zijn Instagram. „Vandaag ben ik niet alleen blij met mijn eigen lieve moeder. Sophie, eindelijk ben je ook op papier de moeder van onze twee kinderen! Wat hebben onze kids toch een geluk met een moeder zoals jij! Mega veel respect hoe jij al die ballen altijd in de lucht houdt. Powerhouse!”

